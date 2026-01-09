TeamViewer erreicht Umsatzziel für 2025

©APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Der Softwareanbieter TeamViewer hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Pro-forma-Umsatz bei rund 767 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, wie das im MDax gelistete Unternehmen in Göppingen mitteilte. Das Management hatte sich zuletzt das "untere Ende der Spanne" von 766 bis 785 Mio. Euro vorgenommen. Analysten hatten rund 777 Mio. Euro erwartet.
von
Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Mio. Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert. Als Grund für die Umsatzentwicklung führt das Management ein anhaltend starkes Enterprise-Geschäft an. Zudem hätten zwei Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert von rund 10 Mio. Euro beigetragen. Weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2025 will TeamViewer am 10. Februar veröffentlichen.