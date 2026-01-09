TeamViewer erreicht Umsatzziel für 2025

Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Mio. Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert. Als Grund für die Umsatzentwicklung führt das Management ein anhaltend starkes Enterprise-Geschäft an. Zudem hätten zwei Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert von rund 10 Mio. Euro beigetragen. Weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2025 will TeamViewer am 10. Februar veröffentlichen.