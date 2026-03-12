Holcim kauft für 485 Millionen Dollar in Kolumbien zu

©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Der Schweizer Zementkonzern Holcim will Geschäftsteile des Konkurrenten Cemex in Kolumbien übernehmen. Eine Vereinbarung über einen Kaufpreis von 485 Millionen Dollar (418,79 Mio. Euro) sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zu den übernommenen Unternehmensteilen gehören unter anderem das Zementwerk Caracolito, eine Mahlanlage sowie mehr als 20 Werke für Transportbeton, Zuschlagstoffe und Mörtel.
von
Der erwartete Nettoumsatz der übernommenen Aktivitäten für das Jahr 2026 liege bei rund 360 Millionen Dollar. Der Zukauf soll sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Der Abschluss der Transaktion, der noch von den Behörden genehmigt werden müsse, werde gegen Ende des Jahres erwartet.
ECLEPENS - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI