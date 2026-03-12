Holcim kauft für 485 Millionen Dollar in Kolumbien zu

Der erwartete Nettoumsatz der übernommenen Aktivitäten für das Jahr 2026 liege bei rund 360 Millionen Dollar. Der Zukauf soll sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Der Abschluss der Transaktion, der noch von den Behörden genehmigt werden müsse, werde gegen Ende des Jahres erwartet.