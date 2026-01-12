Studie: Apple ist Weltmarktführer bei Smartphones

Auch bei den Produkten dieser beiden Unternehmen hätten Kunden aus Schwellenländern verstärkt zugegriffen. Insgesamt sei der weltweite Smartphone-Markt 2025 um zwei Prozent gewachsen, teilte Counterpoint weiter mit. Im laufenden Jahr müsse jedoch mit einem Absatzrückgang in ähnlichem Umfang gerechnet werden. Der Grund seien Angebotsengpässe und steigende Kosten bei Zulieferteilen. Derzeit sind vor allem Speicherchips knapp. Durch den Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) übersteigt die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Viele Halbleiterkonzerne produzieren zudem verstärkt ertragsstärkere Speicher für Server anstatt für Verbraucherelektronik wie Smartphones oder PCs.