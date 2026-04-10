Steyr Motors schüttet 0,25 Euro je Aktie aus

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden laut Mitteilung Rolf Wirtz, ehemaliger CEO von Thyssenkrupp Marine Systems, und Gerhard Schwartz, zuletzt Managing Partner bei EY, nachdem Christian Klingler und Fabian Schlegel nach dem Ausstieg der deutschen Beteiligungsgesellschaft Mutares nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung standen. Erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurde Alexander Fitzka, Investment Manager der B & C-Gruppe, der diese Funktion seit August 2025 bekleidet.