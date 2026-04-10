Steyr Motors schüttet 0,25 Euro je Aktie aus

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Der oberösterreichische Spezialmotorenbauer Steyr Motors hat in seiner Hauptversammlung am Freitag die Ausschüttung von 0,25 Euro pro Aktie beschlossen. Damit werden von dem Ende 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 8,11 Mio. Euro insgesamt 1,3 Mio. Euro ausgeschüttet, wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde zudem der Aufsichtsrat "planmäßig neu aufgestellt".
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Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden laut Mitteilung Rolf Wirtz, ehemaliger CEO von Thyssenkrupp Marine Systems, und Gerhard Schwartz, zuletzt Managing Partner bei EY, nachdem Christian Klingler und Fabian Schlegel nach dem Ausstieg der deutschen Beteiligungsgesellschaft Mutares nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung standen. Erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurde Alexander Fitzka, Investment Manager der B & C-Gruppe, der diese Funktion seit August 2025 bekleidet.
STEYR - ÖSTERREICH: FOTO: APA/BARBARA GINDL