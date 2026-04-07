Steyr Motors hat Übernahme von dänischer BUKH abgeschlossen

Durch die Transaktion integriert Steyr Motors einen Spezialisten für sogenannte SOLAS-zertifizierte ("Safety of Life at Sea") Rettungsboot-Motoren und erhält einen zweiten europäischen Produktionsstandort. Laut CEO Julian Cassutti schafft die Erweiterung des Portfolios "die Grundlage für weiteres internationales Wachstum". Zudem soll das Vertriebsnetzwerk von BUKH den Marktzugang insbesondere in Asien und Südamerika beschleunigen. Strategisch verspricht sich der österreichische Hersteller auch eine stärkere Positionierung im wachsenden militärischen Markt für unbemannte Überwassersysteme (USV).

Finanziell soll sich die Akquisition laut dem Unternehmen bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr positiv auf das operative Ergebnis und die EBIT-Marge der Steyr Motors AG auswirken. Auf personeller Ebene begleitet der bisherige Eigentümer und BUKH-CEO Søren Christiansen die Integration für mindestens zwei Jahre im Aufsichtsrat von BUKH. Die operative Führung des dänischen Unternehmens hat bereits zum 1. April der bisherige Technik- und Betriebsvorstand Torben Damberg übernommen.