"Ich habe mich in den letzten Tagen zu dem Thema nicht geäußert. Ich bin in Personalangelegenheiten keine laute Stimme", erklärte der Stadtchef am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz auf APA-Nachfrage. Er versuche in der Diskussion um Zeilers Ambitionen seinen "Beitrag im Rahmen von vertrauensvollen Gesprächen" zu leisten, gab sich Ludwig zuknöpft. Dem Vernehmen nach will er sich am Samstag noch mit den Bezirksparteichefs austauschen.

Doskozil hatte 2023 selbst Ambitionen auf den Bundesparteivorsitz. Bei einem denkwürdigen Bundesparteitag - Stichwort Excel-Panne - war er aber Babler in diesem Rennen unterlegen. Dass nun mit dem Medienmanager Gerhard Zeiler erneut ein, wie Doskozil meint, "linker Kandidat" die Roten übernehmen könnte, hält er auch für keine gute Lösung. Dies wäre "kein Gewinn für die Partei", erklärte der Landesparteichef bereits, bevor Zeiler seine Ambitionen bekannt gab. Zeiler wiederum hatte in der Vergangenheit gemeint, er würde unter Doskozils Vorsitz nicht SPÖ-Mitglied sein wollen.

Bei der roten Wählerschaft scheint Zeiler ein Fehlstart passiert zu sein. In einer OGM-Umfrage für das Servus-TV-Format "Blickwechsel" sprechen sich nur 16 Prozent der sozialdemokratischen Wähler für den Medienmanager aus. Babler hat hingegen einen ganz passablen Rückhalt. 41 Prozent sprechen sich für den Amtsinhaber an der Spitze der Partei aus. 22 Prozent hätten gerne eine dritte Alternative. Zeiler scheint auch ein Bekanntheitsproblem zu haben. 73 Prozent der Befragten sagten, sie würden ihn auf der Straße nicht erkennen.

Auch bei der Gesamt-Bevölkerung würde ein Parteichef Zeiler kein Umfrage-Beben zugunsten der SPÖ bewirken, wie eine Lazarsfeld-Umfrage für oe24 zeigt. Hier kämen die Sozialdemokraten mit dem Medienmanager auf 19 Prozent, das sind gerade einmal zwei Punkte mehr als mit Babler. Laut Umfrage halten Zeiler 29 Prozent zumindest für prinzipiell wählbar. 38 Prozent sagen, er sei unwählbar.

Wie es in der Partei weitergeht, ist nur vom Zeitplan her einigermaßen absehbar. Am Sonntag kommen zunächst die Landesparteichefs zusammen, ehe sie sich am Nachmittag mit Babler treffen. Auch Gewerkschaft und Frauenorganisation werden bei dem Austausch zugegen sein.

Diverseste Varianten über den Ausgang des Treffens werden aktuell ventiliert. Möglich ist etwa, dass ein außerordentlicher Parteitag (über einen Bundesvorstand zu einem späteren Zeitpunkt) initiiert wird, vor dem eine Mitgliederbefragung stattfinden könnte. Das würde den Babler-Gegnern die Chance geben, eine dritte Alternative ins Spiel zu bringen. Auch dass der SPÖ-Chef angesichts des mächtigen Gegenwinds aufgeben könnte, wird mancherorts vermutet. Das könnte dann interimistische Nachfolger bedeuten, beispielsweise Finanzminister Markus Marterbauer als Vizekanzler oder die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures als Parteivorsitzende. Dies würde freilich voraussetzen, dass Babler tatsächlich seine Ämter zurücklegt. Zumindest am Donnerstag sah es danach nicht aus.