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SpaceX plant neuen Startversuch für Starship am Donnerstag

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Für SpaceX steigt der Druck
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SpaceX peilt nun nach eigenen Angaben kommenden Donnerstag statt des zunächst vorgesehenen Montags einen neuen Startversuch mit seiner Starship-Rakete an. In der vergangenen Woche hatte der von Elon Musk geführte Konzern rund 100 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, nachdem der 13. Testflug in Texas kurz vor dem Abheben bei der Zündung der Triebwerke abgebrochen worden war.

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Für SpaceX steigt der Druck, Starship nach fast einem Jahrzehnt Entwicklung und Investitionen von über 15 Milliarden Dollar (13,12 Mrd. Euro) in den operativen Betrieb zu bringen. Die Zukunft des Unternehmens hängt maßgeblich von der Rakete ab, insbesondere für den Ausbau des Satellitennetzwerks Starlink.

Startverzögerungen sind bei dem Programm, das für seine riskante und kapitalintensive Entwicklungsphilosophie bekannt ist, nicht ungewöhnlich. "Wenn man das große Ganze betrachtet, sind wir am Anfang eines jahrzehntelangen Infrastrukturzyklus und Starship ist das Herzstück", sagte Chad Anderson, Geschäftsführer von Space Capital und SpaceX-Investor. "Die täglichen Kursschwankungen sind dabei nur Nebengeräusche."

HAWTHORNE - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA

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