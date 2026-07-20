SpaceX plant neuen Startversuch für Starship am Donnerstag

Für SpaceX steigt der Druck, Starship nach fast einem Jahrzehnt Entwicklung und Investitionen von über 15 Milliarden Dollar (13,12 Mrd. Euro) in den operativen Betrieb zu bringen. Die Zukunft des Unternehmens hängt maßgeblich von der Rakete ab, insbesondere für den Ausbau des Satellitennetzwerks Starlink.

Startverzögerungen sind bei dem Programm, das für seine riskante und kapitalintensive Entwicklungsphilosophie bekannt ist, nicht ungewöhnlich. "Wenn man das große Ganze betrachtet, sind wir am Anfang eines jahrzehntelangen Infrastrukturzyklus und Starship ist das Herzstück", sagte Chad Anderson, Geschäftsführer von Space Capital und SpaceX-Investor. "Die täglichen Kursschwankungen sind dabei nur Nebengeräusche."