SoftBank bereitet US-Börsengang von Bezahl-App PayPay vor

Der japanische Technologiekonzern SoftBank dürfte einen Börsengang seiner Bezahl-App PayPay in den USA vorbereiten. Mit der Organisation seien die Investmentbanken Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho und Morgan Stanley beauftragt worden, sagten zwei Insider. Der Börsengang könnte mehr als zwei Mrd. Dollar (rund 1,7 Mrd. Euro) einbringen und bereits im letzten Quartal dieses Jahres stattfinden. SoftBank und die genannten Banken lehnten eine Stellungnahme ab.

von APA