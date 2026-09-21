Societe Generale will mit neuem Sparplan profitabler werden

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Ein neuer Strategieplan treibt die Aktien der französischen Großbank Société Générale nach oben. Bis 2029 strebt das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von 13 bis 14 Prozent an. Die Kosten-Ertrags-Relation soll bis dahin auf unter 55 Prozent sinken. Die Pläne sind die nächste Phase des Sanierungskurses von Vorstandschef Slawomir Krupa, der 2023 angetreten war, um die seit Jahren schwache Rendite und hohe Kostenbasis des Instituts zu verbessern.

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