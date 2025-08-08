Schweizer Regierung: Zollgespräche mit den USA dauern an

Seit Donnerstagmorgen gilt auf zahlreiche Schweizer Waren ein US-Importzoll von 39 Prozent - einer der höchsten Aufschläge für Einfuhren aus einem bestimmten Land. Zuvor hatten die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit Verhandlungen in letzter Minute versucht, den hohen US-Zoll noch abzuwenden. Am Donnerstag hatte das Kabinett in einer Sondersitzung dann beschlossen, mit den Vereinigten Staaten weiter über ein Handelsabkommen zu verhandeln. Auf Gegenmaßnahmen verzichtete die Regierung.