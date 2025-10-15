Santander legt Digitalbank und Finanzierungssparte zusammen

© APA/APA/AFP/PAUL ELLIS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die spanische Großbank Santander legt ihre Digitaltochter Openbank und ihre Sparte für Konsumentenkredite (SCF) zusammen. Die neue Einheit werde schrittweise das europäische Geschäft mit Konsumentenfinanzierungen unter der Marke Openbank betreiben, teilte das gemessen am Marktwert größte Geldhaus der Eurozone mit. Deutschland sei der erste Markt, in dem die Integration beginne. Weitere Märkte sollen folgen.

