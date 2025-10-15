Santander legt Digitalbank und Finanzierungssparte zusammen

©APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
Die spanische Großbank Santander legt ihre Digitaltochter Openbank und ihre Sparte für Konsumentenkredite (SCF) zusammen. Die neue Einheit werde schrittweise das europäische Geschäft mit Konsumentenfinanzierungen unter der Marke Openbank betreiben, teilte das gemessen am Marktwert größte Geldhaus der Eurozone mit. Deutschland sei der erste Markt, in dem die Integration beginne. Weitere Märkte sollen folgen.
Openbank und Santander Consumer Finance gehören zur globalen Sparte Digital Consumer Bank. Die Neuaufstellung ist Teil einer 2023 begonnenen Konzernstrategie, mit der Santander ihren Wert steigern und Kosten senken will. Angaben zu möglichen Einsparungen durch den jetzigen Schritt machte die Bank nicht.