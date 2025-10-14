Trend Logo
Samsung überrascht dank Chip-Nachfrage mit höherer Prognose

Im dritten Quartal soll Gewinn 32 % über dem Vorjahresniveau liegen
©APA/APA/AFP/ANTHONY WALLACE
Der südkoreanische Elektronik-Konzern Samsung Electronics hat mit seiner Gewinnprognose für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dies teilte der weltgrößte Speicherchip-Hersteller am Dienstag mit. Samsung stellte einen operativen Gewinn von 12,1 Billionen Won (7,27 Mrd. Euro) in Aussicht. Dies entspricht einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten einer LSEG SmartEstimate zufolge lediglich mit 10,1 Billionen Won gerechnet.

Die starke Nachfrage nach herkömmlichen Speicherchips glich dabei die schwächeren Verkäufe von High-Bandwidth-Memory-Chips aus. Dem Branchendienst TrendForce zufolge stiegen die Preise für konventionelle Speicherchips im Berichtszeitraum um mehr als 170 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In den vorangegangenen Quartalen hatte die schwächelnde Chip-Sparte dem Gesamtkonzern Gewinneinbrüche eingebrockt. Der Grund war der schleppende Absatz sogenannter HBM-Chips (High Bandwidth Memory). Diese Hochleistungsspeicher werden für Künstliche Intelligenz (KI) benötigt, weil sie Unmengen von Daten sehr schnell speichern und wieder ausgeben können. Samsung hinkt den Rivalen SK Hynix und Micron in diesem Bereich technologisch hinterher. Diese beiden Firmen eilen dank des KI-Booms von Rekord zu Rekord. Außerdem ist Samsung stark vom chinesischen Markt abhängig. Das dortige Geschäft wird durch die US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte in die Volksrepublik beeinträchtigt.

Samsung hat mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI eine Absichtserklärung zur Lieferung sogenannter HBM-Speicher für geplante KI-Rechenzentren abgeschlossen. Außerdem fertigt das Unternehmen KI-Prozessoren für den Elektroauto-Hersteller Tesla.

