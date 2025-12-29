Russische Industrie schrumpft wie zu Kriegsbeginn nicht mehr

Damit liegt das Barometer den siebenten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Rückgang fiel so stark aus wie seit März 2022 nicht mehr. Die Produktion nahm bereits den zehnten Monat in Folge ab. Die Unternehmen begründeten dies mit einer schwachen Nachfrage und weniger neuen Bestellungen. Die Neuaufträge sanken den siebenten Monat in Folge, wenn auch so langsam wie in diesem Zeitraum nicht mehr. Eine Zurückhaltung der Kunden und eine geringere Kaufkraft belasteten die Nachfrage. Zudem baute der Sektor Personal ab. Die Zahl der Beschäftigten sank zum dritten Mal binnen vier Monaten.

Einkaufspreise mit kräftigem Anstieg

Gleichzeitig beschleunigte sich der Anstieg der Einkaufspreise auf den höchsten Stand seit März. Die Unternehmen verwiesen auf höhere Preise bei Lieferanten und für Rohstoffe. Trotz der gedämpften Nachfrage erhöhten die Hersteller ihre Verkaufspreise, um die gestiegenen Kosten weiterzugeben. Die Zuversicht der Manager ließ nach. Der Optimismus für die zukünftige Produktion fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai 2022.

Die russische Zentralbank hat im Dezember ihren Leitzins wegen der schwächeren Konjunktur und der nachlassenden Inflation erneut gesenkt. Er wurde von 16,5 auf 16,0 Prozent zurückgenommen. Wegen der hohen Inflation hatte sie den Leitzins im vergangenen Jahr bis auf 21 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit Anfang der 2000er-Jahre. Seit Juni haben die Notenbanker ihre Geldpolitik dann schrittweise gelockert. Ökonomen gehen davon aus, dass der Leitzins im kommenden Jahr nach und nach bis auf zwölf Prozent gesenkt wird.

Russland leidet seit Beginn des Krieges in der Ukraine unter einem akuten Arbeitskräftemangel, da Hunderttausende in die Armee eingetreten sind. Großzügige Zahlungen an Freiwillige haben zudem eine Lohnspirale ausgelöst. Wegen westlicher Sanktionen sind zudem wichtige Absatzmärkte weggebrochen.