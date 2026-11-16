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Der verstaatlichte deutsche Energiekonzern Uniper will in den kommenden Jahren seine Ergebnisse steigern. Uniper erwarte für 2026 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Montag anlässlich seines Capital Markets Day mit. 2025 hatte Uniper 1,1 Milliarden Euro eingefahren. Für 2027 werden 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro erwartet.
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Mittelfristig strebt Uniper ein Adjusted Ebitda von 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro an. Wachstumsprojekte würden zu zentralen Ertragsträgern werden und im Laufe der Zeit für zusätzliche Wertschöpfung sorgen.
Der deutsche Bund sondiert derzeit die Möglichkeiten für die geplante Reprivatisierung der ehemaligen E.ON-Kraftwerkstochter. Infrage kommt sowohl ein Verkauf als auch ein Börsengang. Der deutsche Staat hatte Uniper in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und damit vor einer drohenden Pleite bewahrt. Die EU-Kommission hatte zur Auflage gemacht, dass der Bund bis Ende 2028 seine Beteiligung auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduziert.