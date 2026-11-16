Mittelfristig strebt Uniper ein Adjusted Ebitda von 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro an. Wachstumsprojekte würden zu zentralen Ertragsträgern werden und im Laufe der Zeit für zusätzliche Wertschöpfung sorgen.

Der deutsche Bund sondiert derzeit die Möglichkeiten für die geplante Reprivatisierung der ehemaligen E.ON-Kraftwerkstochter. Infrage kommt sowohl ein Verkauf als auch ein Börsengang. Der deutsche Staat hatte Uniper in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und damit vor einer drohenden Pleite bewahrt. Die EU-Kommission hatte zur Auflage gemacht, dass der Bund bis Ende 2028 seine Beteiligung auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduziert.