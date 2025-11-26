RBI bietet nun europäisches Bezahlsystem Wero an

© APA/APA/THEMENBILD/TANJA UNGERBÖCK home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist der europäischen Zahlungssystem-Initiative EPI beigetreten und bietet den Händlern in ihrem Netzwerk nun auch das europäische Bezahlsystem Wero an. Die RBI ist damit die erste Bank in Österreich, die Wero anbietet. Wero ist eine Bezahllösung, die Zahlungen in Echtzeit per Handynummer oder E-Mail innerhalb Europas ermöglicht und den Platzhirschen aus den USA wie PayPal, Mastercard und Visa etwas entgegensetzen soll.