KTM-Mutter verabschiedet sich aus Geschäft mit Fahrrädern

Der Kaufpreis liege im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Closing der Transaktion stehe unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und soll noch vor Jahresende vollzogen werden.

Die angeschlagene Firma will sich den Angaben zufolge mehr aufs Motorrad-Geschäft fokussieren. Dabei geht es um die Marken KTM, GasGas und Husqvarna.