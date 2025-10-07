Österreichische Post nimmt US-Versand teilweise wieder auf

© APA/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Österreichische Post verschickt ab Mittwoch wieder Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 US-Dollar in die USA. Dies erfolgt unter dem Vorbehalt, dass vonseiten der zuständigen US-Behörden keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration dieser Sendungen vorgenommen werden. Ab Mitte November will die Post auch den kommerziellen Versand von Paketen in die USA nach Möglichkeit wieder aufnehmen.

