Österreichische Post nimmt US-Versand teilweise wieder auf

Die Österreichische Post verschickt ab Mittwoch wieder Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 US-Dollar in die USA. Dies erfolgt unter dem Vorbehalt, dass vonseiten der zuständigen US-Behörden keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration dieser Sendungen vorgenommen werden. Ab Mitte November will die Post auch den kommerziellen Versand von Paketen in die USA nach Möglichkeit wieder aufnehmen.
Mit dem Versandtarif "Post Express International" können Warensendungen weiterhin und ohne Unterbrechung in die USA versendet werden, da diese Pakete einer anderen Abfertigungsart unterliegen, so die Post am Dienstag in einer Aussendung.
