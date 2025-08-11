Ørsted plant Kapitalerhöhung statt Projekt-Verkauf

"Die Kapitalerhöhung wird unsere Kapitalstruktur stärken und für finanzielle Stabilität in den Jahren 2025 bis 2027 sorgen", erklärte Vorstandschef Rasmus Errboe. Der dänische Staat, der 50,1 Prozent der Anteile hält, werde sich an der Kapitalerhöhung beteiligen und so seine Mehrheit sichern, teilte Ørsted mit. Die vollständige Platzierung der Aktien sei durch die Investmentbank Morgan Stanley garantiert. Die Ørsted-Aktien brachen an der Börse in Kopenhagen um 24 Prozent auf 234 Kronen ein, den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren.