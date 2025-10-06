OMV senkt Investitionspläne bis 2030 um 5 Mrd. Euro

Das Ziel für das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS EBIT) liegt nun bei mehr als 6,5 Mrd. Euro im Jahr 2030. Der operative Cashflow soll über 6 Mrd. Euro erreichen - zuvor waren mindestens 7,5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. Die Anpassung der Investitionsplanung ergibt sich vor allem aus der Entkonsolidierung der Chemietochter Borealis nach der geplanten Gründung der Borouge Group International (BGI), wodurch sich die Investitionsaufwendungen um rund 3,5 Mrd. Euro verringern. Weitere 1,5 Mrd. Euro will die OMV in den Bereichen Energie und Kraftstoffe einsparen und dort die organischen Investitionen um 1,5 Mrd. Euro zurückfahren - unter anderem durch die zeitliche Streckung einzelner Nachhaltigkeitsprojekte.

OMV-Chef Alfred Stern will "auf verantwortungsvolles Wachstum und Wertschöpfung" für die Aktionäre setzen, wie er am Montag erklärte. Die Projekte im Gasbereich - etwa das rumänische Offshore-Projekt Neptun Deep - liegen demnach im Zeitplan, ebenso wie die geplanten Anlagen für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF/HVO) und grünen Wasserstoff, die bis 2028 in Betrieb gehen sollen.

Im Energiebereich "bleibt Gas das Herzstück unserer Wachstumsstrategie", sagte Stern in einer Pressekonferenz. "Wir wollen ein führender Gasversorger für unsere europäischen Kernmärkte werden. Das bedeutet, dass wir die Versorgungssicherheit für Europa gewährleisten und gleichzeitig die Profitabilität und Widerstandsfähigkeit unserer Portfolios sicherstellen wollen." Bis 2030 will OMV ihre Öl- und Gasproduktion auf rund 400.000 Barrel Öläquivalent pro Tag steigern.

"Wenn wir die Energiekosten in Europa nach unten bringen wollen, müssen wir mehr in Produktion investieren", sagte Stern. Dafür müsse es aber auch attraktive Erträge geben. Die Diskussion über Verbrenner-Verbote sorge für Unsicherheit, "das macht Investitionen sehr schwierig".

Das Unternehmen hält zudem an seinem Netto-Null-Ziel für 2050 fest und setzt weiterhin auf die Energietransformation. "Die Nachfrage nach nachhaltigen Treibstoffen und Chemie wird von 2025 bis 2040 kontinuierlich zunehmen", sagte Stern. Wesentlich für die Energiewende sei auch die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. "Unser Ziel ist es, bei Ladestationen zu den drei Top Playern in Zentral- und Osteuropa zu werden. Dazu gehören Länder wie Österreich, Ungarn, Rumänien, die Slowakei, Tschechien und Bulgarien." Derzeit betreibe die OMV mehr als 1.200 Ladepunkte, doppelt so viele wie vor einem Jahr. "Bis 2030 wollen wir rund 5.000 Ladepunkte erreichen."

Die erst am Freitag angepasste Dividendenpolitik - mit einer Ausschüttung von künftig 50 Prozent der OMV zurechenbaren BGI-Dividenden (Borouge Group International) plus 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows - wurde bestätigt.