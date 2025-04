Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der neue Konzernchef Stefan Bollinger krempelt den Vermögensverwalter Julius Bär weiter um. Die bisherigen Geschäftseinheiten Markets und Wealth Management Solutions würden in einer neuen Einheit Global Products & Solutions zusammengefasst, teilte das Schweizer Institut am Montag mit. Das Kundengeschäft sei künftig in die drei Regionen Asien, Emerging Markets sowie Western Markets & Switzerland gegliedert.

von APA