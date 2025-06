Bericht: Porsche erwägt Verlagerung der Endmontage in USA

Ein Sprecher von Porsche betonte, es gebe derzeit keine Pläne für eine Porsche-Produktion in den USA. Die Volkswagen-Tochter stellt derzeit keine Fahrzeuge in den USA her und ist daher den Zöllen von US-Präsident Donald Trump auf in die USA importierte Waren stark ausgesetzt. Mit einer Verlagerung der letzten Montageschritte in die USA könnte Porsche dem Bericht zufolge das Image "Made-in-Germany" bewahren und gleichzeitig Trumps Wunsch nach mehr Fertigung vor Ort entgegenkommen. Der Porsche-Mutterkonzern Volkswagen betreibt mehrere Werke in den USA.