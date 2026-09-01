Nestlé verkauft Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln

Der Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung, wie Nestlé am Dienstagabend weiter mitteilte. Zum Geschäft, das der Konzern abstößt, gehören die Marken Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride und Sisu sowie das zugehörige US-Eigenmarkengeschäft und Produktions-, Verpackungs-, Lager- und Vertriebsstandorte.

Die Sparte ist ein Milliardengeschäft. Im Jahr 2025 hatte Nestlé mit diesen Produkten 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Sie ist vor allem in den USA tätig und auch in Kanada und China präsent. Nestlé will sich, wie bekannt, künftig stärker auf hochwertige, wissenschaftsbasierte Nahrungsergänzungsmittel konzentrieren.