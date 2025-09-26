Montana Aerospace verkaufte Energiesegment Asta

Der Verkaufspreis setzte sich den Angaben zufolge aus dem Basis-Unternehmenswert von rund 204 Mio. Euro sowie einer Earn-Out-Komponente, die an bestimmte Ereignisse bzw. Meilensteine geknüpft ist, zusammen. Die Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion erfolgten gleichzeitig, hieß es weiter. Neben dem Verkaufspreis erhofft sich die Montana Aerospace indirekte finanzielle Vorteile. So würden geplante Investitionen in die Asta von rund 30 Mio. Euro im Jahr 2025 vermieden und voraussichtlich rund 66 Mio. Euro an Schulden in Eigenkapital umgewandelt ("Debt-to-Equity-Umwandlung").

Montana Aerospace will ein reines "Aerospace-Unternehmen" werden. Bereits im November 2024 hatte sich Montana Aerospace von ihrem E-Mobility-Segment Alu Menziken getrennt. Käufer war die deutsche Tochtergesellschaft der chinesischen Mengtai Gruppe.