Trend Logo
Abo

Montana Aerospace verkaufte Energiesegment Asta

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Tojners ETV Montana Tech Holding GmbH war der Höchstbieter
 © APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
©APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Montana Aerospace AG des österreichischen Industriellen Michael Tojner hat sich von ihrem Energiesegment Asta getrennt. Der Verkauf erfolgte an den Höchstbieter, die ETV Montana Tech Holding GmbH, die sich im Eigentum von Tojner befindet. "Diese Transaktion stellt den letzten Schritt in der strategischen Portfoliooptimierung der Gruppe dar und positioniert Montana Aerospace nun als fokussiertes, reines Aerospace-Unternehmen", teilte das Unternehmen am Freitag mit.

von

Der Verkaufspreis setzte sich den Angaben zufolge aus dem Basis-Unternehmenswert von rund 204 Mio. Euro sowie einer Earn-Out-Komponente, die an bestimmte Ereignisse bzw. Meilensteine geknüpft ist, zusammen. Die Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion erfolgten gleichzeitig, hieß es weiter. Neben dem Verkaufspreis erhofft sich die Montana Aerospace indirekte finanzielle Vorteile. So würden geplante Investitionen in die Asta von rund 30 Mio. Euro im Jahr 2025 vermieden und voraussichtlich rund 66 Mio. Euro an Schulden in Eigenkapital umgewandelt ("Debt-to-Equity-Umwandlung").

Montana Aerospace will ein reines "Aerospace-Unternehmen" werden. Bereits im November 2024 hatte sich Montana Aerospace von ihrem E-Mobility-Segment Alu Menziken getrennt. Käufer war die deutsche Tochtergesellschaft der chinesischen Mengtai Gruppe.

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren