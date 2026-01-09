Ministerin Plakolm hat geheiratet und heißt nun Bauer

Die Hochzeit der Familien-, Integrations- und Europaministerin fand im kleinsten Kreis in Venedig statt, eine kirchliche Hochzeit soll noch folgen. Ihr Mann ist Christoph Bauer, ÖVP-Bürgermeister im oberösterreichischen Neustift im Mühlkreis.

Die 31-jährige Ministerin stammt selbst aus dem Mühlviertel, konkret aus der Gemeinde Walding, wo ihre Familie einen bäuerlichen Betrieb hat. Überdies ist ihr Vater Johann Plakolm Bürgermeister der Gemeinde.