Ministerin Plakolm hat geheiratet und heißt nun Bauer

©APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Vom Namen Plakolm wird man sich in der österreichischen Innenpolitik ab kommender Woche verabschieden müssen. Denn Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hat in den Weihnachtsfeiertagen standesamtlich geheiratet und den Namen ihres Mannes angenommen. Ab Montag wird sie als Claudia Bauer durchs Leben gehen, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.
von
Die Hochzeit der Familien-, Integrations- und Europaministerin fand im kleinsten Kreis in Venedig statt, eine kirchliche Hochzeit soll noch folgen. Ihr Mann ist Christoph Bauer, ÖVP-Bürgermeister im oberösterreichischen Neustift im Mühlkreis.
Die 31-jährige Ministerin stammt selbst aus dem Mühlviertel, konkret aus der Gemeinde Walding, wo ihre Familie einen bäuerlichen Betrieb hat. Überdies ist ihr Vater Johann Plakolm Bürgermeister der Gemeinde.