Microsoft stockt KI-Investitionen in Indien drastisch auf

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Microsoft forciert den Bau von KI-Rechenzentren in Indien. Der Software-Hersteller wolle 17,5 Mrd. Dollar (15 Mrd. Euro) in dem Land investieren, teilte CEO Satya Nadella am Dienstag mit. Die Summe komme zu den bereits angekündigten Ausgaben in Höhe von 3 Mrd. Dollar hinzu. Das erste neue Rechenzentrum soll Mitte 2026 in Betrieb gehen. Parallel dazu will Microsoft weitere 5,42 Mrd. Dollar in neue Serverfarmen in Kanada stecken und dort ein Cybersicherheitszentrum errichten.

von APA Teilen