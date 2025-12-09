China will Import von Nvidias KI-Chip H200 begrenzen

Trump hatte auf dem Kurznachrichtendienst Truth Social angekündigt, den umstrittenen H200-Export nach China zuzulassen. Er knüpft dies jedoch an eine Abgabe von 25 Prozent. Darüber hinaus erhielten nur zugelassene Abnehmer die Prozessoren. Um den militärischen und technologischen Aufstieg Chinas zu bremsen, beschränken die USA den Export von Hochtechnologie. Kritikern zufolge unterminiert die Lieferung von H200 diese Bemühungen.

Wegen der politischen Spannungen mit den USA drängt die Regierung in Peking chinesische Firmen dazu, auf Produkte von Nvidia oder anderen US-Firmen zu verzichten. Sie begründet dies mit potenziellen Sicherheitsrisiken. Nvidia hat mehrfach betont, keine "Hintertüren" einzubauen, mit denen die Chips aus der Ferne kontrolliert werden können.

Der FT-Bericht dämpfte die anfängliche Freude der Anleger über die Freigabe der H200-Exporte. Nvidia-Aktien konnten am Dienstag im vorbörslichen Geschäft der Wall Street ihre zwischenzeitlichen Gewinne von etwa 2 Prozent nicht halten und notierten zuletzt weniger als 1 Prozent im Plus.