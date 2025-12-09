Boeing steigert Auslieferungen deutlich

Allein im November seien 44 Maschinen ausgeliefert worden. Das sei die höchste Zahl in einem November seit fünf Jahren, erklärte das Unternehmen weiter.

Boeing war nach einer Reihe von Sicherheitsproblemen, die unter anderem zu zwei tödlichen Abstürzen von 737MAX-Maschinen geführt hatten, ins Schlingern geraten. Im vergangenen Jahr führte außerdem ein mehrwöchiger Streik in zwei wichtigen Werken dazu, dass im November nur 13 Maschinen ausgeliefert werden konnten. Konzernchef Kelly Ortberg sieht den Konzern mittlerweile wieder auf Kurs.