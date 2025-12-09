IATA: Fluggesellschaften steuern auf Rekordgewinne zu

Die IATA begründete ihre Erwartungen mit einem stabilen Wirtschaftswachstum, einer geringeren Inflation, einem schwachen US-Dollar und sinkenden Treibstoffkosten. Zum Branchengewinn im laufenden Jahr tragen den Angaben zufolge besonders Fluggesellschaften aus Europa bei. Hier hätten Billigfluggesellschaften ihr Geschäft deutlich ausgeweitet und klassische Airlines übertroffen. Die sonst profitabelste Weltregion Nordamerika habe ihre Spitzenposition wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, strengerer Reisebestimmungen und des Regierungsshutdowns verloren.