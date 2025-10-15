Merck kauft in der Laborsparte zu

Mit dem Zukauf erweitere der Konzern sein Portfolio um fortschrittliche Produkte und Technologien auf dem Gebiet der sogenannten Protein-A-Chromatographie, hieß es weiter. Diese ist den Angaben zufolge von zentraler Bedeutung bei der Aufreinigung monoklonaler Antikörper sowie von Proteinen zur Behandlung etwa von Krebs, Autoimmunerkrankungen und Infektionskrankheiten.

In seiner Laborsparte bündelt Merck unter anderem eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Pharma- und Biotechindustrie und die Forschung.