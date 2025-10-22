Luxuskonzern Hermes legte im 3. Quartal stark zu

© APA/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzerns Hermes im dritten Quartal ausgebremst. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Mrd. Euro, teilte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mit. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 10 Prozent deutlich stärker aus und auch etwas besser, als von Analysten erwartet.

