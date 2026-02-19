Schweizer Industrieproduktion im vierten Quartal 2025 gesunken

Die Produktion im Industriesektor fiel um 0,7 Prozent. Am deutlichsten nahm sie bei im Fahrzeugbau (minus 17 Prozent) und im Bereich der Energieversorgung (minus 12,9 Prozent) ab. Ein kräftiger Anstieg wurde indes bei der Textil- und Bekleidungsherstellung (plus 8,2 Prozent) oder der Herstellung von Metallerzeugnissen (plus 5,4 Prozent) verzeichnet.

Das Baugewerbe entwickelte sich hingegen freundlicher mit einem Anstieg von 2,1 Prozent. Sowohl der Hochbau (plus 10,5 Prozent) als auch der Tiefbau (plus 8,7 Prozent) legten zu. Beim sonstigen Baugewerbe fiel die Produktion indes um 2,6 Prozent. Die Umsätze im Bausektor stiegen um 3,1 Prozent.