Rio Tinto macht 2025 deutlich weniger Gewinn

Gewinn verringerte sich um 14 Prozent auf 9,97 Mrd. US-Dollar
©APA/APA/AFP/SAEED KHAN
Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto hat 2025 vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn verringerte sich im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 9,97 Mrd. US-Dollar (8,4 Mrd. Euro), wie der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte lag der Überschuss mit 10,87 Mrd. Dollar - wie von Analysten erwartet - auf dem Vorjahresniveau.

Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt hat dafür gesorgt, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drückt. Bessere Geschäfte mit Kupfer und Aluminium konnten dies nicht ausgleichen.

Das Unternehmen will für das Gesamtjahr eine Dividende von 402 US-Cent je Aktie zahlen und damit genauso viel wie im Vorjahr.

Erst vor wenigen Tagen waren die Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und dem Konkurrenten Glencore geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionärinnen und Aktionäre bringe, hatte der Konzern Anfang Februar mitgeteilt. Glencore hatte von einer Unterbewertung durch Rio Tinto bei dem Geschäft gesprochen.

