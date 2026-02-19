Ebay unerwartet optimistisch und kauft Modemarktplatz Depop

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Online-Marktplatzbetreiber Ebay zeigt sich für das laufende Quartal optimistischer als die Analysten. Außerdem übernimmt der Konzern den Mode-Marktplatz Depop für fast 1,2 Mrd. Dollar. Ebay erwarte für das erste Quartal einen Umsatz zwischen drei und 3,05 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 2,80 Milliarden gerechnet. Zum Kauf von Depop hieß es, die Firma habe eine "starke Dynamik in der Kategorie Secondhand-Mode".

