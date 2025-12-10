KI-Boom treibt Umsatz des Chipfertigers TSMC weiter an

©APA/APA/AFP/STR
Der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Mrd. Taiwan-Dollar (9,5 Mrd. Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober ergibt sich allerdings ein Minus von 6,5 Prozent.
Chipentwickler wie Nvidia und AMD, die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiterhin nur schwer bedienen. So bauen Tech-Unternehmen unvermindert weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen.