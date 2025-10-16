Katerstimmung bei Pernod Ricard

© APA/APA/AFP/ERIC PIERMONT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard ist wegen einer schwachen Nachfrage in China und den USA mit einem Umsatzrückgang in sein neues Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. In den drei Monaten bis Ende September fielen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 7,6 Prozent auf 2,38 Milliarden Euro. Besonders das Geschäft in den USA mit einem Minus von 16 Prozent und in China mit einem Rückgang von 27 Prozent belastete die Bilanz.

von APA Teilen