VIG will Nürnberger Versicherung bis Mitte 2026 übernehmen

Die VIG bietet 120 Euro je Aktie der Nürnberger Beteiligungs-AG und hat sich von Großaktionären bereits 64,4 Prozent der Anteile gesichert. Der Angebotspreis "reflektiert für uns nicht nur den Marktwert, sondern auch den Mehrwert der Diversifikation, die wir durch die Nürnberger als Gruppe gewinnen", so Löger. Für die vor allem in Zentral- und Osteuropa aktive VIG ist es die größte Übernahme der Firmengeschichte.

Am Vorstand der Nürnberger Versicherung rund um Harald Rosenberger, sowie an Standort und Marke will Löger laut dem Bericht festhalten. In dem Interview bekräftigte der Manager zudem, dass im Rahmen der Übernahme über das 2024 gestartete Sparprogramm hinaus keine zusätzlichen Stellen abgebaut würden. Bis 2026 ist der Abbau von rund 600 der 4.100 Arbeitsplätze geplant.