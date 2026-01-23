Insider: Citigroup plant im März weitere Entlassungen

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Bank Citigroup plant Insidern zufolge im März weitere Stellenstreichungen. Die neue Entlassungsrunde nach dem Abbau von rund 1.000 Stellen im Jänner solle nach der Auszahlung der Boni bekanntgegeben werden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Betroffen seien vor allem Direktoren und leitende Angestellte in allen Geschäftsbereichen.

von APA Teilen