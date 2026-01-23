Insider: Citigroup plant im März weitere Entlassungen

©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
Die US-Bank Citigroup plant Insidern zufolge im März weitere Stellenstreichungen. Die neue Entlassungsrunde nach dem Abbau von rund 1.000 Stellen im Jänner solle nach der Auszahlung der Boni bekanntgegeben werden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Betroffen seien vor allem Direktoren und leitende Angestellte in allen Geschäftsbereichen.
von
Konzernchefin Jane Fraser verfolgt einen tiefgreifenden Umbauplan, mit dem sie Kosten senken, Regulierungsprobleme beheben und die Gewinne steigern will. Die Belegschaft der Bank schrumpfte von 240.000 im Jahr 2022 auf 226.000 Ende vergangenen Jahres.