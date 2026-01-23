Abo

Insider: Citigroup plant im März weitere Entlassungen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Abbau von rund 1.000 Stellen geplant
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die US-Bank Citigroup plant Insidern zufolge im März weitere Stellenstreichungen. Die neue Entlassungsrunde nach dem Abbau von rund 1.000 Stellen im Jänner solle nach der Auszahlung der Boni bekanntgegeben werden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Betroffen seien vor allem Direktoren und leitende Angestellte in allen Geschäftsbereichen.

von

Konzernchefin Jane Fraser verfolgt einen tiefgreifenden Umbauplan, mit dem sie Kosten senken, Regulierungsprobleme beheben und die Gewinne steigern will. Die Belegschaft der Bank schrumpfte von 240.000 im Jahr 2022 auf 226.000 Ende vergangenen Jahres.

Über die Autoren

Logo