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Die Teuerung ist im September weiter angestiegen. Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate voraussichtlich auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag. Im August hatte sie noch 3,2 Prozent betragen.

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