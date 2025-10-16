HPE enttäuscht mit Ausblick - Aktie auf Talfahrt

©APA/APA/AFP/JEWEL SAMAD
Der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise hat mit seinem Gewinn- und Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2026 die Markterwartungen verfehlt und seine Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Der US-Konzern gab bekannt, er werde sein Server-Geschäft nach der Übernahme von Juniper Networks verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und Netzwerke ausrichten. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet HPE mit einem bereinigten Gewinn zwischen 2,20 und 2,40 Dollar je Aktie.
Der Mittelwert liegt damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,40 Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Der Umsatz soll zudem um fünf bis zehn Prozent zulegen, während Experten ein Wachstum von 17,2 Prozent erwartet hatten. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel um rund 8,5 Prozent nach.
Im Zuge der Neuausrichtung will das Unternehmen vom boomenden Markt für KI-Infrastruktur profitieren und fasst dazu ab dem ersten Quartal 2026 mehrere Geschäftsbereiche in einem neuen Segment "Cloud & AI" zusammen. Das Unternehmen kündigte zudem den Abbau von Stellen im Rahmen der Integration von Juniper Networks an. Es schätzt die Gesamtkosten dafür auf etwa 240 Millionen Dollar.
