HPE enttäuscht mit Ausblick - Aktie auf Talfahrt

Der Mittelwert liegt damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,40 Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Der Umsatz soll zudem um fünf bis zehn Prozent zulegen, während Experten ein Wachstum von 17,2 Prozent erwartet hatten. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel um rund 8,5 Prozent nach.

Im Zuge der Neuausrichtung will das Unternehmen vom boomenden Markt für KI-Infrastruktur profitieren und fasst dazu ab dem ersten Quartal 2026 mehrere Geschäftsbereiche in einem neuen Segment "Cloud & AI" zusammen. Das Unternehmen kündigte zudem den Abbau von Stellen im Rahmen der Integration von Juniper Networks an. Es schätzt die Gesamtkosten dafür auf etwa 240 Millionen Dollar.