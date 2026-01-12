Heineken-Chef Dolf van den Brink hört Ende Mai auf

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der niederländische Brauereikonzern Heineken muss sich einen neuen Chef suchen. Dolf van den Brink werde sein Amt zum 31. Mai nach fast sechs Jahren als Vorstandschef niederlegen, teilte der weltweit zweitgrößte Bierkonzern mit Marken wie Tiger und Amstel am Montag mit. Anschließend stehe er dem Unternehmen noch acht Monate als Berater zur Verfügung. Heineken ist der Mutterkonzern der österreichischen Brau Union (u.a. Gösser, Zipfer, Puntigamer).

von APA Teilen