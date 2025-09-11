Gucci-Eigner Kering verschiebt Valentino-Komplettübernahme

©APA/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI
Der französische Luxusgüterkonzern Kering verschiebt die Komplettübernahme des italienischen Modehauses Valentino und verschafft sich damit finanziell Luft. Gemäß einer neuen Vereinbarung mit dem Valentino-Eigentümer, dem vom katarischen Staat gestützten Investmentfonds Mayhoola, werde die Eigentümerstruktur nun bis mindestens 2028 nicht verändert, teilte der Konzern, zu dem Marken wie Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta und Balenciaga gehören, am Mittwoch mit.
von
Es ist die erste weitreichende Entscheidung unter dem neuen Kering-Chef Luca de Meo. Die 2023 eingegangene Verpflichtung zur vollständigen Übernahme von Valentino hatte zuletzt auf dem von der Milliardärsfamilie Pinault kontrollierten, hoch verschuldeten Konzern gelastet. Laut Kering wird das Recht von Mayhoola, seine restlichen 70 Prozent an Kering zu verkaufen, von den Jahren 2026 und 2027 auf 2028 und 2029 verschoben. Kerings eigene Kaufoption für die restlichen Anteile verschiebt sich im Gegenzug von 2028 auf 2029.