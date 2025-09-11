Gucci-Eigner Kering verschiebt Valentino-Komplettübernahme

Es ist die erste weitreichende Entscheidung unter dem neuen Kering-Chef Luca de Meo. Die 2023 eingegangene Verpflichtung zur vollständigen Übernahme von Valentino hatte zuletzt auf dem von der Milliardärsfamilie Pinault kontrollierten, hoch verschuldeten Konzern gelastet. Laut Kering wird das Recht von Mayhoola, seine restlichen 70 Prozent an Kering zu verkaufen, von den Jahren 2026 und 2027 auf 2028 und 2029 verschoben. Kerings eigene Kaufoption für die restlichen Anteile verschiebt sich im Gegenzug von 2028 auf 2029.