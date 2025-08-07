Generikafirma Sandoz wächst und sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

Das Unternehmen strebt 2025 unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen ein Wachstum des Nettoumsatzes um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag an und eine um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) von rund 21 Prozent. Die Prognose gelte unter Ausschluss unvorhergesehener Ereignisse wie etwa weitere erhebliche potenzielle Handelszölle der US-Regierung, erklärte Sandoz. Im Zeitraum Jänner bis Juni stiegen die Verkaufserlöse um vier Prozent auf 5,23 Milliarden Dollar und die Ebitda-Marge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent.