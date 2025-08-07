Trend Logo
Abo

Generikafirma Sandoz wächst und sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Verkaufserlöse stiegen im Halbjahr um 4 % auf 5,23 Milliarden Dollar
 © APA/APA/SANDOZ
©APA/APA/SANDOZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Schweizer Generika- und Biosimilarhersteller Sandoz sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Die erste Jahreshälfte war für Sandoz eine weitere Phase guter Fortschritte", erklärte Konzernchef Richard Saynor. "Das starke zugrunde liegende Umsatzwachstum wurde durch die zweistellige Performance unserer Biosimilars untermauert."

von

Das Unternehmen strebt 2025 unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen ein Wachstum des Nettoumsatzes um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag an und eine um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) von rund 21 Prozent. Die Prognose gelte unter Ausschluss unvorhergesehener Ereignisse wie etwa weitere erhebliche potenzielle Handelszölle der US-Regierung, erklärte Sandoz. Im Zeitraum Jänner bis Juni stiegen die Verkaufserlöse um vier Prozent auf 5,23 Milliarden Dollar und die Ebitda-Marge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent.

KUNDL - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/SANDOZ

unbegrenzt verfügbar - no sales, ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren