General Motors schreibt wegen Trumps Politik Milliarden ab

Der US-Autobauer General Motors muss wegen der Kehrtwende der US-Regierung bei der klimafreundlichen Autopolitik 1,6 Mrd. US-Dollar (1,38 Mrd. Euro) abschreiben. "Nach den jüngsten Änderungen der US-Regierungspolitik, darunter die Beendigung bestimmter Steueranreize für den Kauf von E-Autos und die Lockerung der Emissionsvorschriften, rechnen wir mit einer Verlangsamung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen", teilte der Konzern mit. Die Produktionskapazitäten würden angepasst.

