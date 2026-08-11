Frequentis im 1. Halbjahr 2026 mit kräftigem Ergebnisplus

Das Eigenkapital stieg per Ende Juni 2026 auf 202,0 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 38,1 Prozent, das Nettoguthaben erhöhte sich auf 107,4 Mio. Euro. "Die hohe Nachfrage nach unseren Lösungen für sicherheitskritische Infrastruktur und die vorzeitige Erreichung von zahlreichen Projekt-Meilensteinen, die ursprünglich erst im zweiten Halbjahr geplant waren, führte zu einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Ergebnis", betonte Frequentis-Chef Norbert Haslacher am Dienstag.

Besonders das Segment Air Traffic Management habe sich sehr positiv entwickelt. Der Auftragsstand stieg demnach im ersten Halbjahr konzernweit auf 835,0 Mio. Euro und erreichte damit einen Höchstwert. Das Wachstum wurde ausschließlich organisch erzielt, so das Wiener börsennotierte Unternehmen. Das Segment Air Traffic Management erhöhte den Umsatz um 59,4 Prozent, während Public Safety & Transport um 11,2 Prozent zulegte. Regional entfielen 48 Prozent des Umsatzes auf Europa und 39 Prozent auf Nord- und Südamerika, hieß es in einer Aussendung von dem nach Eigenangaben Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung.

Dienstagmittag gab Frequentis dann noch einen Aktienrückkauf bekannt. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 10.000 Aktien, was rund 0,08 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Der Rückerwerb erfolgt ausschließlich über die Wiener Börse, derzeit hält die Gesellschaft 5.081 eigene Aktien.