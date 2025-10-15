Foxconn: Chinas Exportbeschränkungen bisher mit wenig Folgen

China hatte vergangene Woche seine Exportkontrollen für seltene Erden drastisch ausgeweitet, die etwa für den Bau von Akkus, Halbleitern oder Magneten für Elektromotoren benötigt werden. Dabei wurden fünf neue Elemente hinzugefügt und eine zusätzliche Prüfung für Nutzer aus der Halbleiterindustrie eingeführt. Peking verschärft damit seine Kontrolle über den Sektor. Foxconn ist der größte Server-Hersteller für Nvidia und der wichtigste iPhone-Fertiger für Apple. Das Unternehmen profitiert vom Boom bei künstlicher Intelligenz und hatte Anfang des Monats einen Rekordumsatz für das dritte Quartal gemeldet.

Liu sagte zudem, er habe sich kürzlich mit dem OpenAI-Chef Sam Altman getroffen. Dabei sei über eine zukünftige Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Entwickler gesprochen worden. Details nannte er jedoch nicht.