Erneute Kapitalerhöhung bei Marinomed

Das Biotech-Unternehmen Marinomed hat erneut eine Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von 61.607 neuen Aktien um 61.607 Euro auf 1.839.940 Euro erhöht werden. Der Ausgabebetrag je neuer Aktie liegt bei 7,50 Euro, damit ergibt sich ein Gesamtausgabebetrag von 1.078.123 Euro, teilte Marinomed mit. Die Aktien seien von 9 Investoren gezeichnet worden. Bereits im Vorjahr hatte es zwei Kapitalerhöhungen bei dem Unternehmen gegeben.

