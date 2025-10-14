Ericsson trotz Umsatzrückgang mit Gewinnsprung

Das Nettoergebnis habe sich sogar auf 1,03 Mrd. Euro nahezu verdreifacht. Die Konzernerlöse schrumpften trotz eines neunprozentigen Wachstums der Cloud- und Dienstleistungssparte um zwei Prozent auf 5,1 Mrd. Euro. Allerdings sei das Vorjahresergebnis durch Großaufträge nordamerikanischer Kunden verzerrt worden.

Ericsson hatte Ende 2023 einen 14 Mrd. Dollar (12,10 Mrd. Euro) schweren Liefervertrag mit dem US-Mobilfunker AT&T geschlossen. Damit rückte der schwedische Konzern Berechnungen des Research-Hauses Dell'Oro zufolge zum weltweit zweitgrößten Netzwerkausrüster hinter Huawei auf und ließ den finnischen Erzrivalen Nokia hinter sich.