Ericsson trotz Umsatzrückgang mit Gewinnsprung

©APA/APA/TT NEWS AGENCY/HENRIK MONTGOMERY/TT
Dank eines Sparkurses hat Ericsson seinen Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz ging zwar zurück, übertraf aber ebenfalls die Markterwartungen. Die in Deutschland notierten Aktien des schwedischen Unternehmens stiegen daraufhin vorbörslich um 3,6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn sei im abgelaufenen Quartal um 111 Prozent auf umgerechnet 1,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Netzwerkausrüster mit.
von
Das Nettoergebnis habe sich sogar auf 1,03 Mrd. Euro nahezu verdreifacht. Die Konzernerlöse schrumpften trotz eines neunprozentigen Wachstums der Cloud- und Dienstleistungssparte um zwei Prozent auf 5,1 Mrd. Euro. Allerdings sei das Vorjahresergebnis durch Großaufträge nordamerikanischer Kunden verzerrt worden.
Ericsson hatte Ende 2023 einen 14 Mrd. Dollar (12,10 Mrd. Euro) schweren Liefervertrag mit dem US-Mobilfunker AT&T geschlossen. Damit rückte der schwedische Konzern Berechnungen des Research-Hauses Dell'Oro zufolge zum weltweit zweitgrößten Netzwerkausrüster hinter Huawei auf und ließ den finnischen Erzrivalen Nokia hinter sich.
STOCKHOLM - SCHWEDEN: FOTO: APA/APA/TT NEWS AGENCY/HENRIK MONTGOMERY/TT
SWEDEN OUT / Sweden OUT