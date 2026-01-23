Ericsson mit überraschend starkem Quartalsergebnis

Das Management kündigte an, Aktien im Volumen von 15 Mrd. Kronen zurückzukaufen. Der Rückkauf solle nach der Veröffentlichung des Berichts für das erste Quartal starten und bis 2027 laufen.

Der Konzern, der neben Nokia zu den führenden westlichen Netzwerkausrüstern zählt, stemmt sich mit einem tiefgreifenden Umbau gegen schwächere Investitionen in den 5G-Mobilfunk. Anfang des Monats hatte Ericsson zur Steigerung der Effizienz die Streichung von 1.600 Stellen in seinem Heimatland angekündigt.