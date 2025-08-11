Edelstein-Firma Gemfields verkauft Fabergé-Eier-Produzenten

Der Verkauf schließt eine Ende vergangenen Jahres begonnene Überprüfung des Geschäfts ab. Gemfields hatte den Juwelier 2012 übernommen, um das eigene Edelsteingeschäft anzukurbeln und den Markennamen für die Vermarktung seines Schmucks zu nutzen.

Fabergé wurde 1842 von Gustav Fabergé gegründet. Das Unternehmen ist vor allem für die 50 juwelenbesetzten Eier bekannt, die von der russischen Zarenfamilie zwischen 1885 und 1916 in Auftrag gegeben wurden. Die Russische Revolution beendete die Geschäftstätigkeit des Hauses Fabergé - die Werkstätten wurden beschlagnahmt und die Familie floh. Die Marke wurde 2009 mit ihrer ersten Kollektion seit 1917 wiederbelebt.