Trend Logo
Abo

MetaX aus China schießt bei Börsendebüt in die Höhe

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
MetaX mit fulminantem Börsendebüt
 © APA/APA/AFP/WANG ZHAO
©APA/APA/AFP/WANG ZHAO
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der chinesische Mikrochip-Entwickler MetaX hat in Shanghai ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Der Wert der Aktien des Unternehmens schoss am Mittwoch zeitweilig um mehr als 750 Prozent in die Höhe. Befeuert wurde der Höhenflug von der Hoffnung der Investoren, dass das auf hochentwickelte Prozessoren für KI-Systeme spezialisierte Unternehmen dem US-Marktführer Nvidia künftig Konkurrenz machen könnte.

von

Knapp zwei Wochen zuvor hatte bereits der chinesische Chiphersteller Moore Threads einen erfolgreichen Börsengang hingelegt, bei dem der Kurs zwischenzeitlich um 425 Prozent in die Höhe schnellte. Im Vergleich zum US-Riesen Nvidia, der angesichts des weltweiten Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg, sind die chinesischen Hersteller allerdings erheblich kleiner. So brachte der Börsengang von MetaX am Mittwoch die Summe von 585,8 Mio. Dollar ein (497,5 Mio. Euro).

Dennoch verweisen Analysten darauf, dass Investoren auf einen weiteren Aufstieg chinesischer Hersteller bei KI-Chips und eine künftige Ausweitung der Produktion setzen - auch, da die Führung in Peking Medienberichten zufolge angesichts der US-Exportbeschränkungen für fortschrittliche Nvidia-Chips Technologieunternehmen dazu ermutigt haben soll, auf heimische Halbleiter zu setzen.

Über die Autoren

Logo